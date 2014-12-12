У нас Вы можете купить и установить автостекло для любой марки авто, легковых и грузовых машин,автобусов и спецтехники. Также наша компания предоставляет дополнительные услуги: срочная замена с выездом, ремонт и установка автостекол. Осуществляем доставку по Москве и Московской области.
Если Вы не сможете определиться с выбором автостекла, наши специалисты помогут Вам подобрать модель под ваш автомобиль.
На нашем складе присутствует большой ассортимент автостекол для иномарок разных производителей со всеми необходимыми опциями: стекла с датчиком дождя, света и обогревом.
|Тип стекла
|Цена за замену
|Лобовое стекло (клей)
|от 3 500 до 5 000 рублей
|Лобовое стекло (без клея)
|от 1 500 до 3 000 рублей
|Боковое стекло
|от 1 800 до 3 000 рублей
|Заднее стекло
|от 2 000 рублей
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