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Продажа, Установка, Доставка и Ремонт автостекол
в Москве и Московской области

У нас Вы можете купить и установить автостекло для любой марки авто, легковых и грузовых машин,автобусов и спецтехники. Также наша компания предоставляет дополнительные услуги: срочная замена с выездом, ремонт и установка автостекол. Осуществляем доставку по Москве и Московской области.

Наши преимущества:
Качество товара
Гарантия
Быстрая доставка
Наши услуги
Автобусы и спецтехника
Автобусы и спецтехника
Грузовые автостекла
Грузовые автостекла
Легковые автостекла
Легковые автостекла
Молдинги
Молдинги
Установка
Установка

Если Вы не сможете определиться с выбором автостекла, наши специалисты помогут Вам подобрать модель под ваш автомобиль. 

На нашем складе присутствует большой ассортимент автостекол для иномарок разных производителей со всеми необходимыми опциями: стекла с датчиком дождя, света и обогревом.

ЦЕНЫ НА УСТАНОВКУ

Тип стеклаЦена за замену
Лобовое стекло (клей)от 3 500 до 5 000 рублей
Лобовое стекло (без клея)от 1 500 до 3 000 рублей
Боковое стеклоот 1 800 до 3 000 рублей
Заднее стеклоот 2 000 рублей

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Оценки магазина

Средняя оценка магазина
5
Всего оценок: 3
Валерий
Большое спасибо за замену лобового стекла, очень доволен работой и самим стеклом, ничем не отличается от того которое стояло раньше. Никаких проблем н..
Анатолий
Отличный сервис, поменяли стекло очень быстро и цена приятно удивила!!! рекомендую ..
Сергей
Отличный сервис по замене стекла. ..
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